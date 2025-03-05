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918震毀花蓮南區4橋梁 高寮大橋重建基樁完成

2025/3/5 11:03
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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）因918地震而毀損的花蓮南區4座大橋重建工程持續進行，其中高寮大橋目前基樁已全數完成，進度超前，預計明年上半年完工；明里大橋目前進行細部設計，估3月底至4月初發包。

花蓮縣政府表示，持續推動0918地震災後復建，相關單位定期追蹤重建工程，確保施工進度與品質，並施作便道讓民眾日常通行無虞，目前各橋梁的重建工程穩步推進，確保橋梁結構安全與耐用。

高寮大橋復建工程於民國113年2月15日開工，重建經費為新台幣9.94億元，截至2月12日實際進度超前預定進度8%，基樁全數完成，橋梁主要結構也陸續安裝，進行橋墩加固、擋土牆建設及道路整理，確保橋梁穩固耐用，預計115年3月底完工。

明里大橋因需配合秀姑巒溪治理計畫抬高橋梁，致兩端引道銜接等經費增加，經向行政院公共工程委員會爭取，獲核定增加補助經費3700萬元，總核定經費由2.14億增加為2.5億元。目前依核定增加經費進行細部設計中，預計3月底至4月初前辦理發包事宜。

玉長大橋復建工程於113年2月17日開工，重建經費為5.2億元，施工進度順利，舊橋拆除已完成，基樁施作完畢，並完成載重試驗，橋梁主要結構中的預力梁總計施作72支，已完成24支，後續將持續施作，工程預計115年5月完工。

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崙天大橋復建工程也是113年2月17日開工，重建經費2.6億元，舊橋已拆除完畢，新橋基樁已完成，接續進行橋墩與橋台施工，墩柱基礎結構完成，柱體施作防撞鋼板中，橋梁主要結構的預力梁40支已完成24支，工程預計115年5月完工。

花蓮縣政府表示，將持續推動0918地震復建工程，確保施工進度與安全標準落實，讓各項工程穩步推進，提升橋梁結構的耐用性與通行安全，讓民眾安心通行，早日恢復便捷安全的交通環境。（編輯：郭諭儒）1140305

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