A型O型庫存少 中大EMBA校友會捐血活動前進校園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）中央大學EMBA校友會今明2天在校園內舉辦捐血活動，新竹捐血中心表示，目前A型及O型庫存量約僅剩5天，加上連假出遊及清明掃墓恐怕影響更大，呼籲民眾及學生踴躍參與捐血。

新竹捐血中心接受媒體採訪表示，受農曆過年影響，目前血液庫存量少，尤其A型及O型血液只有約5天的庫存量，與捐血中心希望的7天庫存量有落差，再加上民眾多習慣於假日捐血，但228連假民眾出遊、後續的清明節掃墓，都影響捐血活動的辦理，呼籲民眾能踴躍主動捐血。

中央大學EMBA校友會在獲知消息後，攜手台灣血液基金會新竹捐血中心、龍潭獅子會和白鬍子牛排店，今明2天在中央大學舉辦捐血活動，由校友會理事長黃輝彬和公益副理事長鍾敏，偕同管理學院院長葉錦徽及龍潭獅子會號召居民、校友、同學一同捐血。

中央大學英美語文學系二年級學生陳同學說，他從大學一年級開始捐血，因為醫療人員說可藉此促進新陳代謝還可以幫助別人，他覺得很值得，前一天還提早就寢以免不符捐血資格。

透過 Google News 追蹤中央社

資管系一年級的呂同學表示，受到家人的影響，她從18歲後就經常捐血，家人認為可以幫助更多的人，所以雖然今天氣溫低又下著大雨，但她還是利用課餘時間特別來捐血。

新竹捐血中心指出，因為少子化、社團活動多，以及生活作息較不穩定影響，大學生較少參與捐血，同學們願維持良好作息參與捐血很值得鼓勵，也歡迎更多學子一起加入捐血行列。（編輯：林恕暉）1140305