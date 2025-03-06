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高雄市調高公托專業人員薪資7% 逾700人受惠

2025/3/6 14:55（3/6 15:06 更新）
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高雄市長陳其邁（左4）與民進黨立委邱議瑩（左2）、林岱樺（左5）等人6日到仁武區出席「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，眾人一同拉下紅布，為托嬰中心揭牌。中央社記者張已亷攝 114年3月6日
高雄市長陳其邁（左4）與民進黨立委邱議瑩（左2）、林岱樺（左5）等人6日到仁武區出席「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，眾人一同拉下紅布，為托嬰中心揭牌。中央社記者張已亷攝 114年3月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄目前計62處公托，預計明年將布建達85處，另為強化公托機構人才與久任，市府對公托專業人員調升7%薪資並溯及年初起實施；社會局表示，估計有763名相關公托專業人員受惠。

陳其邁與民進黨立委邱議瑩、林岱樺等多名民意代表今天到仁武區灣內國小，出席仁武區第3處公托「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，眾人一同拉下紅布為中心揭牌並參觀托育服務空間，和孩子們開心揮手打招呼。

陳其邁表示，近年來因北高雄半導體產業發展，帶動仁武區人口快速成長，隨之帶來公托及國中小學校等需求成長，將滾動式調整公托設置數量，目前已達62處，未來目標是85處，但數量有可能超過原本85處目標，希望再增加數量以滿足市民需求。

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陳其邁指出，為強化公托機構人才與久任，行政院今年調整公共托育機構托育人員薪資，自新台幣3萬5485元調高為3萬8011元，而高雄部分則對主管人員、護理人員及廚工等公托專業人員，參照托育人員調升7%薪資並溯及今年1月1日起實施。

高雄市政府社會局表示，調薪對象為公托機構托育人員及公托相關專業人員，總計高雄有763人受惠，另外市府過去運用25處校園低度使用空間布建公托機構，「仁武灣內」在規劃新建校舍時期就將公托納入，是高雄第一處結合新建校舍成立的公托中心，後續還有其他校舍在新建時規劃公托空間，另外，今年將陸續在旗津、岡山、梓官、鼓山、茄萣及彌陀等地區成立公托機構，全市至民國115年將布建85處公托。（編輯：謝雅竹）1140306

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