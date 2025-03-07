雙胞胎讀公幼挨批中籤率低 北市：須審慎擬定政策

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（中央社記者劉建邦台北7日電）議員指雙胞胎進北市公立幼兒園中籤率減半，認為育兒環境不友善；教育局今天表示，改變雙胞胎公幼招生抽籤，對招生影響甚劇，需審慎評估，避免對一般身分幼生造成排擠。

國民黨台北市議員曾獻瑩指出，近日接獲雙胞胎家長陳情，因家中有2名小孩，經濟負擔更集中沉重，但台北市公幼招生政策對雙胞胎家庭需求卻視而不見。

他說，調閱市民熱線1999資料發現，有家長因是雙薪家庭，但家中雙胞胎無法同校，只能在短時間奔波2處，有家長提及雙胞胎即使共籤抽中，名額若僅1人，另1名孩子成備取，形同沒中籤。

曾獻瑩表示，北市公幼招生政策是要減輕家長接送負擔，讓小孩免分送多校就讀，但卻排擠有雙胞胎的家庭，認為公幼招生政策忽視雙胞胎家庭的需求，應該檢討。

對此，教育局回應，為確保招生制度的公平性與合理性，每年皆召開招生入學相關會議，針對各項特殊身分幼兒是否納入優先入學資格進行討論及檢討。

此外，因優先入學資格的排定與順序對其餘身分幼兒產生排擠效應，關乎幼兒入學權益與家長對公幼招生政策的預期心理，相關政策擬定皆需審慎評估。

教育局表示，將持續落實年度檢討，力求在維護招生制度公平性的同時，兼顧多元家庭的育兒需求，而雙胞胎入學抽籤方式將納入研議。

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教育局指出，北市公幼招生制度是要提供多元家庭公平入學機會，考量到現行制度，兄姊就讀此校的幼兒園或國小1、2年級的幼兒，其弟妹入學時仍需參與抽籤，且一般多子女家庭也有接送及經濟壓力。

教育局表示，若改變雙胞胎入學抽籤方式，須更全面評估各類型家庭需求，以確保所有幼兒皆能在公平基礎享有入學機會，將擴增公共化教保服務量，力求招生制度更完善，滿足家長多元育兒需求。（編輯：方沛清）1140307