屏東某國小老師遭校長霸凌 評議成立師仍無奈

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣某國小蔣姓老師遭林姓校長霸凌案，經屏東縣政府職場霸凌申訴處理評議會決議成立。對於評議結果，蔣姓老師對校長仍穩坐高位仍感無奈；林姓校長則表示將提行政救濟。

蔣姓老師去年6月向屏東縣政府提出職場霸凌申訴，日前評議結果出爐。對此林姓校長不願多談，只簡短表明將提行政救濟。

縣府教育處表示，全案評議結果已送達申訴人及被申訴人，若雙方當事人對評議決議不服，均可在法定期限內依規定提出行政救濟。

縣府將依「屏東縣政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定，對霸凌案成立的當事人進行懲處、調整職務、教育訓練或其他適當處理。若當事人仍不服，可依法提起救濟。

蔣姓老師昨天在臉書（Facebook）提及對評議結果看法，他表示，即便霸凌案成立，校長仍穩坐高位、毫髮無傷，每天仍須面對施暴者，感到無言和無奈。「不知道該慶幸事實大白，還是痛心真相揭露卻毫無改變。只能相信，真相被看見的那天，就是改變的起點。」

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蔣姓老師過去在臉書貼文中指出，霸凌起因於營養午餐素食配送出錯，導致包括他在內的師生誤食葷食。經向校方反映後，供應商不僅未顯悔意，甚至以停止供餐威脅學校，要求受害者接受敷衍的補償方案。他認為，校長選擇站在供應商一方。由於他堅決不妥協，要求供應商負責，因而遭校長針對。

他提到素食事件後遭受行政刁難，例如提交公文被無端要求反覆修改，增加不必要審核程序；又因未在規定時間內將學生畢旅費用繳庫，在未接到相關行政程序疑慮提醒，直接遭檢舉涉嫌違反貪污治罪條例；此外，因教育安排調課，卻被校長視為「未按時到堂」。（編輯：孫承武）1140308