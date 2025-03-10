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台中清水國中健身中心啟用 蔡其昌媒合公司捐器材

2025/3/10 15:49（3/10 16:01 更新）
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民進黨立委蔡其昌（前左黑衣者）媒合健身公司World Gym，捐贈健身器材也提供專業訓練指導，在台中市清水國中新大樓地下室增設健身中心，10日舉辦啟用儀式。（立委蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月10日
民進黨立委蔡其昌（前左黑衣者）媒合健身公司World Gym，捐贈健身器材也提供專業訓練指導，在台中市清水國中新大樓地下室增設健身中心，10日舉辦啟用儀式。（立委蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中清水國中行健樓老舊校舍去年改建完工，校方希望在地下室增設健身中心，立委蔡其昌媒合健身公司捐贈器材，今天舉辦捐贈啟用儀式，更提供專業訓練指導，讓師生們增強體魄。

民進黨立委蔡其昌日前爭取新台幣1.6億元經費，改建清水國中行健樓老舊校舍。但新大樓地下室始終空著，學校盼增設健身中心供師生使用，蔡其昌媒合知名健身公司WorldGym捐贈健身器材，今天舉辦捐贈啟用儀式。

蔡其昌表示，考量爭取預算、採購發包，曠日廢時，添購的器材可能不符合學校使用目的。因此想到媒合WorldGym公司。

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WorldGym公司品牌公關經理廖容瑩指出，此次捐贈9大項、15台健身器材，包含心肺、重訓等機器，除硬體設備捐贈也提供專業訓練指導，讓師生們都能了解正確的訓練方式、增強體魄。

清水國中代理校長洪嘉祥表示，從操場跑道改建、老舊校舍改建到校園周邊人行步道改善，新大樓內部設備與健身器材捐贈，感謝蔡其昌協助，讓學校的教學設備能夠越來越好。（編輯：郭諭儒）1140310

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