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基隆天橋平台吊裝 3/14起凌晨封喜豬橋南向車道

2025/3/11 16:04
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市東岸郵輪廣場串接工程，將於14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝，期間每天晚間10時至清晨6時將封閉「喜豬橋」南向車道，市府呼籲用路人減速行駛。

基隆市政府都市發展處今天表示，為延續基隆港區海洋廣場兩側廣場景觀工程，除已完成東西岸廣場景觀工程連接，「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，預計於中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串接東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區。工程預計8月完成驗收，今年底開放通行。

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都發處指出，工程正積極趕工，將自14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝工項，施工期間封閉喜豬橋南向（往中正高架橋及火車站方向）車道，並調整北上車道，提供往中正高架橋銜接高速公路車輛及往市區方向車輛行駛，信一路往中正高架橋車輛必須提前繞道義一路、信三路、中正路上高架橋。

至於中正高架橋下橋車輛，及市區往中正區方向車輛一律右轉仁一路，經富狗橋、信一路右轉中正路，現場有義交協助交管和引導，完成後即調整為4線車道。（編輯：林恕暉）1140311

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