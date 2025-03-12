金門古寧頭戰役據點植樹千株 營造景觀及生態價值

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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門縣今天舉行植樹節活動，在古寧頭戰役共軍登陸海岸上的嚨口村種下千株樹苗；副縣長李文良說，將從文化與觀光等層面規劃此戰役據點，綠化營造更佳景觀與生態價值。

76年前金門古寧頭戰役，共軍登陸點嚨口海岸上的軍事據點嚨口堡，因無文化資產身分，近日金門縣府已啟動規劃保存此據點；民國114年金門植樹節活動今天在嚨口村舉辦，李文良等也出席植樹活動。

李文良表示，金門綠化成果離不開過去軍民共同努力，嚨口這處重要戰地據點也將邁出轉型第一步，縣府將從文化與觀光等層面進行規劃，讓遊客與民眾能親身感受古寧頭戰役歷史氛圍，進一步深化對戰地文化理解；他也感謝地主提供土地率先進行綠化，營造更佳景觀與生態條件。

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林務所長鄭向廷說，此次植樹節活動期望藉由移除銀合歡等外來入侵植物，並植樹造林維持海岸環境與林地狀況，減少嚨口村冬季風沙侵襲；植樹區域包含大、小喬木，以及灌木等合計約1000株，營造多層次複層林，兼顧景觀與生態價值，營造健康、多樣混合林相，讓森林持續自我更新。

林務所透過新聞稿表示，為推廣全民植樹與綠美化工作，林務所將在3月下旬於各鄉鎮公所擴大辦理贈苗活動，只要捐贈114年3月未開獎發票3張就可兌換苗木1株，苗木有桂花、茶花及酒瓶蘭等，每品項限換1株，每人最多兌換4株。（編輯：陳仁華）1140312