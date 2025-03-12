1500萬年前潘氏澎湖鱷 將在澎湖化石館亮相

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖出土的潘氏澎湖鱷化石，可追溯至1500萬至1700萬年前的中新世中期，目前已在澎湖化石館組裝完成，可望配合5月「故宮國寶聚澎湖」展出時同步亮相，民眾可一睹這世界級珍貴化石的風采。

澎湖縣長陳光復等人今天前往澎湖縣化石館，了解潘氏澎湖鱷運回澎湖籌備情形，指示文化局要做好完善展館設施，趕在海上花火節前及配合「故宮國寶聚澎湖展」同期開展。

澎湖縣政府指出，潘氏澎湖鱷化石於民國95年在西嶼鄉內垵村發現，隨後送往台中科博館進行修復與裝架。經過文獻研究考證，潘氏澎湖鱷的化石可追溯至1500萬至1700萬年前的中新世中期，與澎湖水道動物群的化石相比，屬於截然不同的時空背景，是目前台灣發現的最古老脊椎動物化石，具有極高的科學價值。

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陳光復指出，澎湖群島擁有悠久的開發歷史，除發現粗繩紋陶代表的新石器文化外，考古學者也在澎湖水道發掘出大量脊椎動物化石。

陳光復表示，潘氏澎湖鱷化石於去年10月回到澎湖，為了讓這件珍貴的遠古生物化石擁有舒適展示空間，並為民眾和外地遊客提供良好的參觀環境，縣府正全力籌備，確保展館設施完善，讓更多人有機會深入了解澎湖的地質歷史及珍貴的化石資源。（編輯：謝雅竹）1140312