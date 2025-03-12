平溪打造「不老長智村」 新北：長者在地安養終老

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市衛生局今天表示，新北失智人口約5.5萬人，平溪區是全台人口最老化社區，打造平溪成為「不老長智村」示範區，也藉由經驗推廣到29個行政區，使在地長者都能得到妥善照護。

新北市長侯友宜今天下午率領市府團隊前往平溪區召開行動治理座談，他表示，偏鄉人口面臨高齡的問題，市府投入更多的心力，藉由規劃「不老長智村」，要讓長者在地安養、在地終老。

市府說，新北是全國老年人口最多的都市，平溪區每3人就有1名是長者，是全台灣最高齡化的社區。老年相關疾病的增加速度，以失智症最明顯。

衛生局表示，截至113年12月底，新北市失智人口逾5.5萬人，市府跨局處合作在社區照顧失智症家庭，並定期監督以確保服務品質，讓失智症者在社區中安心生活，並融入社會。

衛生局說，在平溪區打造「不老長智村」，作為失智友善示範區。居民對失智有正確認識及友善態度，失智人口獲得診斷與服務，家庭照顧者獲得支持與訓練，居民相互守望相助照顧失智者。

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衛生局表示，藉由平溪區的經驗，擴大在都會區的板橋，建立以人為本的失智症整合照護網，由守護天使協助照顧失智者並供餐給迷路的長者，友善商家協助通報，也改善放大交通號誌，讓失智者更易找到回家的路。

衛生局說，目前在29個行政區，廣邀商家、保險業、金融業等公私部門加入「失智友善守護站」，累計逾3000多家，盼望透過社區衛生所結合在地商圈、鄰里、發展協會等，形成友善互助網路，一起守護失智症家庭。（編輯：李錫璋）1140312