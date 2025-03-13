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114年原民運聖火抵金門 傳遞5鄉鎮後交回高雄

2025/3/13 14:09（3/13 15:31 更新）
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114年度全國原住民族運動會將於21至24日在高雄市登場，原民運大會聖火13日抵達金門，由金門縣聖火隊展開遶境。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月13日
114年度全國原住民族運動會將於21至24日在高雄市登場，原民運大會聖火13日抵達金門，由金門縣聖火隊展開遶境。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月13日
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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）114年度全國原住民族運動會將於21日在高雄登場，原民運大會聖火今天傳遞抵金門，由金門聖火隊展開繞境；此次原民運金門縣將參加田徑、槌球等7項賽事，共有39選手、教練、職員參加。

114年度全國原住民族運動會將於21日在高雄巨蛋開幕，原民運大會聖火由高雄市10日開始進行環島傳遞儀式，今天上午聖火到達金門，由教育處副處長董雲馨接下聖火後交給金門縣聖火隊繞境，沿途經金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉至金城鎮公所，最後交回高雄市聖火隊。

金門縣教育處透過新聞稿表示，今年度全國原住民族運動會將於21至24日在高雄市舉行，包括田徑、柔道、跆拳道等10項種類，原住民族傳統民俗體育活動則有傳統負重、傳統射箭、傳統樂舞、水域活動－競舟等9項。

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教育處表示，金門縣這次是第3次組隊參加，此次參賽項目有田徑、槌球、傳統路跑、傳統射箭、傳統負重、傳統鋸木及水域活動－撒網7項賽事，共有39選手、教練、職員參加。

董雲馨表示，全國原住民族運動會每2年舉辦1次，聚集全國各地原住民運動好手，互相競爭、學習，聖火傳遞來到金門，將如同勇士永垂不朽奮鬥精神傳遞到金門；董雲馨也表示，預祝此次全國原住民族運動會順利平安成功。（編輯：陳仁華）1140313

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