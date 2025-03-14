竹縣增3家失智共同照護中心 提升服務量能

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹縣政府表示，竹縣府長期照顧管理中心媒合轄內醫療資源，近期新增3家失智共同照護中心，目前全縣合計5家失智共同照護中心、11處失智社區服務據點，提升照護服務量能。

竹縣府今天發布新聞稿表示，根據衛生福利部民國113年6月公布最新台灣社區失智症流行病學調查結果，50歲以上失智症推估全國人數34萬餘人，竹縣推估50歲以上潛在失智人口7000多人。

為提升失智症診斷比率，竹縣府說，113年原有仁慈醫院、新竹台大分院生醫醫院（竹東院區）設失智共照中心，114年起再增東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及台北榮民總醫院新竹分院。

竹縣府表示，失智共照中心可提高失智個案確診率，有助於失智者在不同階段診斷、醫療、諮詢、轉介、追蹤及個案管理，也引導及協助家庭照顧者，提供相關資訊及轉介等支持服務。

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失智社區服務據點考量失智者及家屬接受服務可近性，竹縣府說，失智者透過參加失智據點認知促進、緩和失智課程，達到預防延緩病情目的，也能讓家屬獲適當支持，減輕家庭照顧壓力。

竹縣府表示，實際居住於新竹縣50歲以上失智症者，有失智症照顧及長照服務需求可向長期照顧管理中心申請。（編輯：李明宗）1140314