植物醫師駐點嘉義縣7鄉鎮 助農民解決疫病蟲害

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）農業部「推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫」，今年安排植物醫師駐點在嘉義縣7處農會，協助農民解決疫病蟲害等疑難雜症，歡迎諮詢。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，為達到植物保護、健康保護、環境保護以及食品安全守護的願景，以及化學農藥風險十年減半政策，農業部在全台農會、公所、大學試驗單位設置儲備植物醫師，提供農民第一線的服務，建立一對一或一對多輔導模式。

農業處指出，植物醫師也肩負政策的宣導與推動，如作物病蟲害整合性管理、農藥實名制等，輔導農民以友善環境防治資材替代傳統慣行施用化學性農藥習慣，期能提高農民收入，達到農藥減量並友善環境等目標。

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農業處說，嘉義縣儲備植物醫師進駐服務地點包含溪口、中埔、太保、新港、義竹、梅山及竹崎地區農會。可為生產者及消費者的安全做第一道把關，農民可多多諮詢。

另外，農業處提到，銀葉粉蝨目前密度呈上升趨勢，常危害洋香瓜、美濃瓜、番茄及甜椒等作物，提醒農友多加巡田，適時進行防治作業，或使用機制不同的資材，避免害蟲蔓延、出現抗藥性。（編輯：郭諭儒）1140314