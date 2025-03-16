加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
首頁 / 地方

台中北屯兒童公園地下停車場5月開工 休憩兼停車

2025/3/16 11:48（3/16 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府因應北屯區人口增多，預計闢建兒童公園地下停車場，預計5月開工，工程完工後可紓解周遭停車供給不足問題，並提供里民休閒活動空間。此為示意圖。（台中市交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月16日
台中市政府因應北屯區人口增多，預計闢建兒童公園地下停車場，預計5月開工，工程完工後可紓解周遭停車供給不足問題，並提供里民休閒活動空間。此為示意圖。（台中市交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市第一行政區北屯區人口數高達31萬，因應民眾停車轉乘需求，市府推動北屯兒童公園地下停車場工程，運用自然條件引入綠意、聲音、光影，預計5月開工、116年完工。

台中市政府交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，北屯兒童公園周遭住宅區人口增加，造成車流量大增，為紓解停車需求，市府以新台幣6億元加速興建地下停車場，讓休憩公園增加停車場空間。

葉昭甫表示，現代化停車場是有溫度的停車空間，北屯區兒童公園地下停車場工程，以多目標方式興建地下立體停車場及整修現有地面層的壘（網）球場等設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

建築規模規劃地下3層，地下1層為機車停車區、地下2、3層為汽車停車區，完工約有汽車格223席、機車格170席，預計今年5月開工，完工後可紓解基地周遭停車供給不足問題，並就地面層壘球場等設施復舊，提供里民休閒活動空間。

台中市停車管理處說明，基地位在北屯區東山段107地號的北屯兒童公園，規劃具環保、智慧化地下停車場，土地使用編定為公園用地（公26），土地面積4萬6218平方公尺，利用公園環境作為停車場進出的過渡空間；停車場完工後，將能有效滿足公眾停車需求，大幅增加停車供給，也加大公園遊憩休閒效益。（編輯：陳仁華）1140316

#北屯區
#台中市
#台中市政府交通局
#葉昭甫
葉昭甫
中市推市民限定乘車碼 手機掃碼享雙十公車優惠228連假武陵農場賞櫻 中市府加開專車接駁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：