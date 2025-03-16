台中北屯兒童公園地下停車場5月開工 休憩兼停車

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市第一行政區北屯區人口數高達31萬，因應民眾停車轉乘需求，市府推動北屯兒童公園地下停車場工程，運用自然條件引入綠意、聲音、光影，預計5月開工、116年完工。

台中市政府交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，北屯兒童公園周遭住宅區人口增加，造成車流量大增，為紓解停車需求，市府以新台幣6億元加速興建地下停車場，讓休憩公園增加停車場空間。

葉昭甫表示，現代化停車場是有溫度的停車空間，北屯區兒童公園地下停車場工程，以多目標方式興建地下立體停車場及整修現有地面層的壘（網）球場等設施。

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建築規模規劃地下3層，地下1層為機車停車區、地下2、3層為汽車停車區，完工約有汽車格223席、機車格170席，預計今年5月開工，完工後可紓解基地周遭停車供給不足問題，並就地面層壘球場等設施復舊，提供里民休閒活動空間。

台中市停車管理處說明，基地位在北屯區東山段107地號的北屯兒童公園，規劃具環保、智慧化地下停車場，土地使用編定為公園用地（公26），土地面積4萬6218平方公尺，利用公園環境作為停車場進出的過渡空間；停車場完工後，將能有效滿足公眾停車需求，大幅增加停車供給，也加大公園遊憩休閒效益。（編輯：陳仁華）1140316