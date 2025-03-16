竹縣寶山鄉遭偷倒廢棄物 環保局、警方追查嚴懲

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）新竹縣寶山鄉長邱振瑋表示，日前轄內遭偷倒廢棄物，堵住道路影響通行。竹縣府環保局表示，已會同警方透過監視器畫面追查行為人，將要求清除並開罰嚴懲。

邱振瑋今天向媒體表示，有不肖業者日前趁著下雨天在寶斗村偷倒廢棄物，甚至堵住道路出入口，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。

邱振瑋說，鄉公所清潔隊已通報新竹縣政府環保局，會同警方前往現場稽查，調閱前後路口監視器畫面，蒐集相關跡證。

為保留現場證據，邱振瑋說，清潔隊暫時先清開一條通路方便當地住戶通行，後續由相關單位抽絲剝繭揪出偷倒廢棄物宵小，給予嚴懲。

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寶斗村長張錦城說，建議當地建置監視系統，可事前預防、遏止不肖業者劣行，也便於事後追查，揪出偷倒行為人、移送法辦重罰。

竹縣府環保局長蕭宏杰向中央社記者表示，昨日已收到寶山鄉公所提供的相關監視器畫面，會請警方協助找出行為人，後續除要求將廢棄物清除，也會依法開罰嚴懲。（編輯：方沛清）1140316