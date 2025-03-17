全運會10月雲林登場 縣府：虎尾田徑場工程超前

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）全國運動會10月18日將在雲林縣登場，縣議員今天在議會專案報告上，關心賽事整備和虎尾高鐵運動園區田徑場興建進度，縣府表示，工程進度超前，將提供優質與安全的場域。

雲林縣議會今天開臨時會，由雲林縣教育處長邱孝文進行114年全國運動會籌備進度報告。

邱孝文指出，全國運動會是國內競技等級最高的亞奧運綜合型運動賽會，將迎接來自22縣市約1萬3000名選手和教練，賽事從10月18日至10月23日，目前大會標語、賽事主視覺、大會吉祥物等陸續亮相，同時完成大會交通和膳食住宿等規劃。

114年全國運動會將辦理35項競賽，雲林縣府共盤點44處競賽場館（地），其中雲林縣內場館（地）32處，借用外縣市場館（地）計12處。

邱孝文表示，截至今天籃球、柔道、角力和舉重的競賽場館已完工，虎尾高鐵運動園區田徑場等14處尚在施工，拳擊、羽球等3處招標中。

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由於即將進入梅雨季，民進黨雲林縣議員張維崢等人關心虎尾高鐵運動園區田徑場進度。縣府表示，工程預計完工日今年7月11日，預定進度58.92%，實際進度64.82%。

雲林縣長張麗善說，工程目前超前5.9%，未來建照和使照申請，縣府將跨局處合作，大家目標一致，在全國運動會前提供優質與安全的場域舉辦全運會。（編輯：郭諭儒）1140317