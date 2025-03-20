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搶攻穆斯林旅遊市場 高市輔導業者取得友善認證

2025/3/20 13:37（3/20 16:06 更新）
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高雄市觀光局19日舉辦「2025高雄市穆斯林友善旅宿輔導說明會」，分享穆斯林市場最新趨勢與策略，盼吸引更多旅宿業取得友善認證。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月20日
高雄市觀光局19日舉辦「2025高雄市穆斯林友善旅宿輔導說明會」，分享穆斯林市場最新趨勢與策略，盼吸引更多旅宿業取得友善認證。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）為搶攻全球穆斯林旅遊市場，高雄市觀光局協助並補助業者取得穆斯林友善及清真認證。市府統計，目前已有24家旅宿業者取得認證，昨天舉辦輔導說明會，吸引35家業者出席、反應踴躍。

高雄市觀光局昨天舉辦「2025高雄市穆斯林友善旅宿輔導說明會」，分享穆斯林市場最新趨勢與策略，盼吸引更多旅宿業加入認證，現場共有35家業者出席。

觀光局長高閔琳表示，高雄市持續推廣穆斯林友善旅宿認證，目前全市共有24家旅宿業者、14家餐廳、4家友善環境、2家友善旅行社取得穆斯林友善或清真（Halal）認證。

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高閔琳表示，今年觀光局再次推出2年期的「高雄市穆斯林友善旅宿認證計畫」，每家旅宿最高補助新台幣2萬元，預計今年將再輔導22家旅宿業者通過認證，其中10家旅宿業附屬餐飲業同時取得「穆斯林友善餐旅認證」。

觀光局今天新聞稿指出，觀光局推動穆斯林輔導計畫，搶攻穆斯林旅遊市場，協助旅遊業者加入友善穆斯林行列，從清真飲食到舒適的祈禱禮拜設施，營造貼心包容的旅遊環境，盼穆斯林旅客到高雄都能感受到尊重包容及家的溫暖。（編輯：龍柏安）1140320

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