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7/15台中城鎮韌性演習 海線3區25萬人全員避難演練

2025/3/24 13:28（3/24 14:41 更新）
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台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報，24日在中市府召開，會中公布7月15日將在海線3行政區舉行城鎮韌性防空演習。中央社記者郝雪卿攝 114年3月24日
台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報，24日在中市府召開，會中公布7月15日將在海線3行政區舉行城鎮韌性防空演習。中央社記者郝雪卿攝 114年3月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市全民防衛動員準備等三會報今天召開，會中公布將於7月15日在沙鹿、梧棲及清水舉行城鎮韌性演習，屆時3區共25萬人都須參加避難演練；市府表示，這是一項大工程，相關細節研擬後報中央討論。

台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報今天在市府召開，由市長盧秀燕主持，她提醒平時要當戰時，充分準備，全員到齊，不可輕忽。

行政院動員會報執行秘書李定中在會中說明，台中地區2025年城鎮韌性全民防衛動員演習將於7月15日辦理，當天上午在市府聯合應變中心先進行兵推，下午在沙鹿、清水、梧棲3個行政區實演。

李定中表示，當天也會辦理綜合實作，包括大肚山電塔、清泉崗機場、重要橋梁、台中港區船舶、液化石油器天然氣槽等進行配售站、急救站與災民收容救濟站等5項演練。

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市府民政局長吳世瑋會後指出，7月15日擇定海線3區進行演習，因為這3區臨海，轄區內有空港及海港，當天防空演習將進行避難演練，區內所有民眾都要前往指定場所避難，以3區人口共25萬人，是一項大規模避難演習，因為要將25萬人都塞進避難場所，是一項大工程，相關細節還要進一步協調研擬，再報中央討論。

此外，對於報告中有關「基本戰力調查」中顯示，屆時台中民防團隊共有3051隊182萬餘人納入，盧秀燕也提出質疑認為，台中市目前人口286萬人，屆時台中市有2/3人口都被納進民防準備工作，數目是否正確再查證，她也提醒台中市安全存糧應達1個月以上。（編輯：陳仁華）1140324

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