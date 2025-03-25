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金門田野火災114年已逾百件 消防局籲掃墓不用火

2025/3/25 08:21（3/25 09:26 更新）
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金門縣田野火災頻傳，為降低火災發生率，縣府消防局近日召開114年度減少民眾田野引火燃燒方案會議，並呼籲清明掃墓不用火，降低雜草火災發生可能性，維護墓地公共安全。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
金門縣田野火災頻傳，為降低火災發生率，縣府消防局近日召開114年度減少民眾田野引火燃燒方案會議，並呼籲清明掃墓不用火，降低雜草火災發生可能性，維護墓地公共安全。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）據金門縣消防局統計，金門近3年田野火災每年平均221件，今年至今已105件，有明顯增加趨勢；消防局呼籲，清明掃墓不用火，降低雜草火災發生可能性，維護墓地公共安全。

金門縣田野火災頻傳，根據金門縣消防局統計，民國111至113年田野火災每年平均221件，114年至今已105件，有明顯增加趨勢；為降低火災發生率，消防局近日召開會議，盼結合各相關機關業管職責，當警察、海巡、國家公園警察等執行線上巡邏時，如發現民眾未經申請恣意引火燃燒，逕行舉證由消防局及環保局到場逕行告發。

金門縣消防局透過新聞稿表示，任意燒雜草可能違反消防法第14條規定，得處新台幣3000元以下罰鍰；若造成空氣污染，得依空氣污染防制法處1200元以上、10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，有可能觸犯刑法放（失）火罪而面臨刑事責任。

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消防局指出，清明將至，已請各鄉鎮公所提前除去墓區周圍雜草，並持續透過多元管道向民眾宣導各項掃墓替代方案；除建議民眾採用「以花代香」或「以功代金」等環保祭祀，若仍有燒紙錢需求，則可適度減量，並採紙錢集中焚燒方式。

消防局也呼籲，清明掃墓不用火，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，希望民眾掃墓時能減少使用火源機會，降低墓地雜草火災發生可能性，維護墓地公共安全。（編輯：陳仁華）1140325

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