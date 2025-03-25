竹縣六福莊喜迎斑馬寶寶 粉專26日起辦命名票選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）六福旅遊集團今天表示，飼養於六福莊的查普曼斑馬家族3月中添新成員，母斑馬「阿信」產下1隻母斑馬寶寶，母女平安，明天起粉絲專頁辦命名票選活動，為斑馬寶寶命名。

六福旅遊集團今天發布新聞稿指出，六福村主題遊樂園、關西六福莊生態度假旅館長期致力動物保育飼育及動物醫療救傷等工作，飼養於六福莊的查普曼斑馬家族在去年暑假觀察到母斑馬「阿信」肚子隆起，確認懷孕。

母斑馬「阿信」懷孕後，六福旅遊集團表示，斑馬懷孕期為11個月，今年1月底發現「阿信」在中庭放展時有躺在草地上休息的行為，照顧人員預測牠將進入生產期，透過監視器隨時注意狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六福旅遊集團指出，除隨時注意狀況，也在母斑馬「阿信」安置的獸舍內放置草料及軟墊，讓牠放鬆心情營造良好生產空間。在動物照養團隊持續追蹤下，牠於3月14日產下1隻母斑馬寶寶，母女健康平安。

增添母斑馬寶寶，六福旅遊集團表示，六福莊官方粉絲專頁自明天起舉辦命名活動，邀請民眾共同響應，也盼喚起動物保育及環境永續的更多關注。（編輯：戴光育）1140325