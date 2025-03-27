金門防災協作中心成立 提升突發災害應變效能

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門縣各鄉鎮成立防災協作中心，盼提升面對突發災害時應變效能；消防局表示，將定期辦理各項兵棋推演及實兵演練，確保防災協作中心能隨時啟動，迅速動員各界力量投入防災。

為因應極端氣候及天然災害等威脅，金門縣依總統府全社會防衛韌性委員會及內政部指示，結合公部門與民間力量等在地資源，推動各鄉鎮成立「防災協作中心」。

今天在金門縣務會議，由縣長陳福海授旗給各鄉鎮長，宣示各鄉鎮防災協作中心成立，盼能提升面對颱風、豪雨及其他突發災害時的應變效能。

金門縣消防局透過新聞稿指出，防災協作中心主要由各鄉鎮民間志工團隊及防災士組成，各鄉鎮公所主秘擔任主任，民政、社會課長擔任副主任，並分為行政庶務組、教育訓練組、宣傳招募組及物資管理組等4個組別，可於災害發生時媒合適當志工協助防救災工作，填補大規模災害情境下公部門人力與資源缺口。

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消防局表示，將定期辦理各項兵棋推演及實兵演練，確保防災協作中心能隨時啟動，迅速動員各界力量投入防災工作。

陳福海說，面對氣候變遷帶來不確定性及極端氣候事件頻傳，必須提前佈局，做好各項防災整備工作；各鄉鎮長應透過防災協作中心機制，與當地社區、企業及志工團體形成密切合作機制，平時盤點、訓練、磨合，並培養默契，災害發生時才能有效啟動協助各鄉鎮公所進行避難收容、物資管理等工作。（編輯：龍柏安）1140327