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首屆六龜山城拉力賽4/12登場 80台賽車熱血競速

2025/3/28 14:36（3/28 15:01 更新）
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六龜區公所與中華賽車會攜手主辦2025首屆六龜山城拉力賽，4月12日至13日登場，80台賽車將齊聚一堂競速。（中華賽車會提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月28日
六龜區公所與中華賽車會攜手主辦2025首屆六龜山城拉力賽，4月12日至13日登場，80台賽車將齊聚一堂競速。（中華賽車會提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月28日
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）六龜區公所與中華賽車會攜手主辦2025首屆六龜山城拉力賽，將於4月12日至13日登場，80台賽車齊聚一堂競速，賽道將穿越壯麗山景，結合音樂美食打造六龜全新觀光亮點。

由六龜區公所與中華賽車會攜手主辦的年度最燃賽事，六龜觀光藝文季春季號「2025首屆六龜山城拉力賽」將於4月12、13日開跑，這場融合競速賽事、文創市集、音樂表演與美食饗宴盛會，將在春日花旗木盛開的六龜山城，為賽車迷與遊客帶來極限速度與地方文化雙重享受。

六龜區公所今天新聞稿指出，80台賽車「猛獸」將競速爭鋒，賽道全長6.8公里，沿途穿越六龜山景，參賽選手將在蜿蜒路上展開激烈競逐，挑戰極限車速與駕駛技術。這場比賽不僅是賽車好手競技場，更將六龜美景與賽事完美結合，為六龜打造全新觀光亮點，民眾也能近距離感受超跑風馳電掣魅力。

此外，現場安排豐富活動，讓所有民眾盡情享受六龜魅力。兩天賽事將邀請金曲歌手邱淑蟬、客家歌手黃瑋傑、哈旗鼓文化藝術團、嘻哈廚師林家盛、尿布樂團與在地六龜育幼院帶來勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。

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文創市集則集合來自六龜、旗山、美濃、甲仙等地特色攤位，提供手工藝品、在地農特產品與創意小物，讓遊客盡情挖寶購物；美食饗宴則有高達60攤人氣美食進駐，從無煙串燒、柴燒烤肉、炸魷魚，到最在地山茶、咖啡、愛玉、木瓜與客家美食。

區公所表示，六龜山城拉力賽是首次六龜極限競速賽事，更是地方觀光與文化推廣重要推手。活動結合速度競技、音樂表演、美食與文創，為六龜帶來前所未有的活力，也讓全台旅客有機會認識這座充滿魅力的山城。活動將於4月12日、13日上午9時40分至下午5時，在六龜區土壠灣休閒綠地舉行。（編輯：孫承武）1140328

#六龜區
#育幼院
#邱淑蟬
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