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台中YouBike新制4/1上路 填選免費傷害險才能借車

2025/3/30 10:52
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）中市府為提升市民騎乘YouBike公共自行車安全，4月1日起將實施未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike 2.0E電輔車，以及未填寫傷害險投保意願調查，無法租借YouBike2.0等新措施。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，市府推動台中YouBike站點普及化，落實環保減碳的「藍天白雲行動計畫」，為進一步保障公共自行車使用者，持續為使用者、使用者外的第三人，分別投保公共自行車「傷害險」及「第三人責任險」。

交通局提到，4月1日前務必至微笑單車官方網站或下載手機官方APP登入，確認是否已完成免費傷害險投保，未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike2.0E電輔車，以及未填寫傷害險投保意願調查，無法租借YouBike2.0。

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葉昭甫說明，微笑單車3月17日至3月21日已陸續發送簡訊提醒尚未投保市民，收到簡訊會員可於微笑單車官方網站或APP「登入會員」，即能在會員選單中的「公共自行車傷害險」功能免費加保，須注意實際使用者與被保險人須為同一人，始符合理賠資格。

交通局補充，民眾租借YouBike後，車輛騎乘間若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲新台幣100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）；倘因受傷住院者，每天最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障。（編輯：陳仁華）1140330

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