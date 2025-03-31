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移民署：陸配小微今若未依限期離境 將強制出境
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基隆嶼4/1起開放登島 每日限額1200名

2025/3/31 20:06（3/31 20:51 更新）
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基隆市政府產業發展處31日表示，經過5個月休養期，基隆嶼（圖）從4月1日起至10月31日開放登島，每日限1200名遊客，歡迎民眾登島欣賞海天一色美景。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月31日
基隆市政府產業發展處31日表示，經過5個月休養期，基隆嶼（圖）從4月1日起至10月31日開放登島，每日限1200名遊客，歡迎民眾登島欣賞海天一色美景。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月31日
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市政府統計，去年有8萬人次造訪基隆嶼，經過5個月休養，市府今天宣布，基隆嶼明天起至10月31日開放登島，每日限1200名遊客，歡迎民眾登島欣賞海天一色美景。

基隆市政府產業發展處代理處長蔡馥嚀表示，基隆嶼每日將開放1200名遊客登島，行程包含登島、繞島及登頂等選擇。沿基隆嶼濱海步道，可欣賞當地火山地質、海蝕景觀，島上珍稀植物海桐、鐵炮百合及金花石蒜等，不同季節盛開也讓基隆嶼擁有豐富景色變化。

蔡馥嚀說，沿基隆嶼登山步道可欣賞壯麗「海檻奇觀」及台灣北海岸線美景，當遊客登上山頂後，還能與燈塔合影留念，體驗海天一色美景。

此外，潮境保育區也將從明天起至10月31日，開放民眾申請從事水域和陸域活動。蔡馥嚀表示，水域活動平日開放200人，假日分上、下午2個時段各開放200人，且從事水域活動者，須持有國內外潛水機構合格證書；陸域活動則由市府核准解說員帶領民眾進出，每日開放200人，周邊居民及經專案申請科學研究不在此限。

蔡馥嚀指出，保育區核心區內不允許船隻作業，並禁止任何破壞棲地與採捕水生動植物等行為，違者將依漁業法規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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基隆嶼位於台灣東北方，距基隆港口約4公里，行政區屬基隆市中正區，為北海岸地區明顯自然地標，過往約每年11月1日至隔年3月實施封島，讓島上生態在沒有外界干擾下得以休養生息，約隔年4月初開放登島。

「基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區」（潮境保育區）自2016年成立，為確保生態保護與遊憩活動平衡，市府去年推出「潮境2.0」管理辦法，針對潮境保育區實施總量與單一出入口管制，所有進入保育區活動民眾須事先線上實名申請。（編輯：孫承武）1140331

蔡馥嚀
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