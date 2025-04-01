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高雄「天使」洋香瓜試種 114年底擴大生產

2025/4/1 12:43（4/1 13:21 更新）
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高雄市農業局與農友種苗合作，測試新品種瓜果，並選出「天使」洋香瓜，預計年底擴大種植面積。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月1日
高雄市農業局與農友種苗合作，測試新品種瓜果，並選出「天使」洋香瓜，預計年底擴大種植面積。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市農業局今年與農友種苗合作，測試新品種瓜果，今年進行8個品種試種，並選出「天使」洋香瓜。農業局今天表示，預計今年底擴大種植面積，為瓜類市場創造全新市場。

高雄市農業局輔導「祥鶴農產品生產合作社」逐步導入產銷履歷、智慧農業、強化種苗繁殖、品種更新及建置冷鏈包裝場等，提高產業韌性，並建立「口福」瓜品牌，希望提供消費者優質、安全的高級瓜果。

祥鶴農產品生產合作社於高雄種植面積超過200公頃，專注於美濃瓜、哈密瓜、洋香瓜及西瓜等瓜果栽培。今年也進行8個品種試種，並選出「天使」洋香瓜。

農業局新聞稿指出，合作社去年在農業局媒合下，與高雄在地企業農友種苗合作，試種天使、金可可、楓香、安格斯等8個新品種瓜果，希望能為高雄找出最具特色的瓜類產品。

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合作社認為，其中最具潛力的，是外表白裡透橙、口感清甜爽口的品種「天使」。天使不論外表、甜度及口感表現都相當具有市場競爭力，也預計於今年底擴大種植面積，期望為瓜類市場創造全新市場。

農業局長姚志旺表示，農業局將持續與農試所、鳳試所及改良場等一起協助合作社，強化產業韌性，也期望能讓祥鶴成為高雄最具代表性的合作社之一。（編輯：張雅淨）1140401

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