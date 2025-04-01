新北融入創客精神 三重興穀國小獲六育校園認證

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市三重興穀國小今天為「新育－幸福學校」牌銜揭幕，教育局表示，通過認證的「幸福學校」納入創客精神，教學生解決生活問題，打造德、智、體、群、美、做中學的六育校園。

教育局表示，局長張明文今天與國立台北教育大學教育經營與管理學系退休教授鄭崇趁、新北市中小學校長協會理事長張明賢及師生、家長，一起為「新育－幸福學校」揭牌。

教育局說，民國113年推動「新北市新育－幸福學校三年計畫」，由鄭崇趁指導；興穀國小是第1所通過認證的學校；未來，將有10所學校參加認證。

教育局官員告訴中央社記者，「幸福學校」的核心精神是在傳統的「五育」以外，新增「動手做」第六育，引導學生在校定課程中，以創客精神全人發展，結合品德教育，發揮優勢能力。

新北推動各校「創客」教育多年，為何只有興穀國小通過認證；教育局告訴記者，要通過認證的學校，並非只有舉辦創客營隊而已，除了要納入校定課程外，也需經專家學者檢核。

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教育局說，未來，參與「幸福學校」計畫的學校，將陸續建置或優化「學習步道」，讓師生觀察校園環境、探索生活議題，培養自信與激發好奇心，並思考如何解決生活上的問題。

教育局說，興穀國小有知名的少棒隊，自108新課綱實施以來，先後推出文史、環境、藝文、EQ（情商）等多元的4大校訂特色課程；透過學習步道讓學生探索，並激發孩子的學習動力。（編輯：方沛清）1140401