苗縣表揚績優社工 奉獻家鄉41年湯鳳琴獲敬業獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府今天表揚績優社工，苗栗家扶中心主任湯鳳琴奉獻家鄉41年獲資深敬業獎。明年屆退的她說，守護弱勢是一生使命，會從社工老兵轉身做志工，「對的事就要勇敢去做」。

縣府社會處今天舉辦慶祝社工節表揚活動，縣長鍾東錦表揚22名縣內績優社工及7名榮獲全國績優社工人員，針對縣內績優社工分別頒發新台幣1至5萬元不等獎勵金，對於全國獲獎社工也加碼頒發3000至5000元獎勵。

鍾東錦感謝社工為弱勢群體付出努力與愛心，讓苗栗更顯溫暖，因此研擬社工師考試補助、績優社工獎勵金、社工碩士進修補助、績優社工觀摩補助及社工舒壓課程補助等激勵措施，他並允諾明年將擴大績優社工獎勵名額。

今年度縣內績優社工獎項分為活力新秀獎、績優社工獎、傑出領導獎、資深敬業獎4大項，其中資深敬業獎得主為社工年資42年，在苗栗服務長達41年的湯鳳琴。

社會處指出，湯鳳琴在苗栗家扶服務期間，首創苗栗縣內青少年安置學園、開創心理創傷復原服務、推動縣內兒少保護業務，參與內政部建置兒虐評估指標兒少保護服務模式機制、創辦全國家扶唯一的社會企業，為弱勢家庭家長及青年創造穩定就業機會得以早日脫貧，她的服務熱忱與精神值得後輩學習與敬佩。

湯鳳琴告訴中央社，大學就讀相關科系，常聽學長、姐訴苦社工工作辛苦、薪水又少，原本不列為求職選項，可是因緣際會到育幼院工作，體會到助人的快樂與意義，進而投入家扶基金會苗栗分事務所（苗栗家扶中心）。

初踏入職場，原本也只打算在家鄉短暫停留幾年，就要赴外縣市闖蕩，湯鳳琴卻因帶領大專志工的經驗而決定留下，「既然外地學生都願意幫助苗栗的孩子，身為苗栗人更應該付出」她說，這就是生命影響生命，「想不到一眨眼就到屆退之齡，過去的每一天都格外充實」。

透過 Google News 追蹤中央社

湯鳳琴說，最讓她欣慰的除了志工們彼此互相影響、成長，也努力催生帶動家暴防治、兒少保護相關法令的修正與變革。一路走來見證苗栗縣內社會福利發展，從以往家扶單打獨鬥，到如今有逾百個社福團體，公私協力分工合作，形成社會網絡共同幫助有需要的家庭及個案。

湯鳳琴說，社工助人精神永遠不會變，卸下社工老兵身分後，將轉換成志工角色持續應援；她勉勵年輕社工，做這行不容易，要有勇氣與擔當，瞻前顧後可能無法及時給予個案家庭需要的幫助，「只要是對的事，就勇敢去做」。（編輯：方沛清）1140401