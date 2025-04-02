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台東爭取發射場夢碎 黃建賓盼納入太空產業鏈

2025/4/2 15:54
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東爭取國家發射場失利，縣籍立委黃建賓改爭取台東納入太空產業鏈，他今天表示，國科會允諾鼓勵投資。

國家科學及技術委員會去年公告「國家發射場」候選場址為屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村。國科會3月26日決議確認選定為屏東縣滿州鄉九棚村，將接續進行實質規劃及環評作業。

國民黨籍立委黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，在中央公布國家發射場選址前，就不斷向國科會、國家太空中心表達，發射場確定後，中央也必須研議將一定比例相關設施設置於未入選區域，而非獨厚特定區域，這樣才能帶動地區均衡發展。

黃建賓於3月31日邀請國科會、國發會舉行會議，再次表達台東鄉親的期盼，希望中央將同樣適合發展太空產業的台東，納入太空產業廊帶規劃，像是火箭及衛星相關零組件研發、製造、組裝等產業，目前仍主要在西部，希望中央與地方合作，創造投資誘因，鼓勵企業設廠台東，帶動就業機會，吸引青年返鄉。

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新聞稿表示，國科會當場也給予正面回應，目前已規劃在台東設置太空科普、科教及文化等措施，如太空博物館或教育館，未來也會與民間溝通，鼓勵相關太空產業進駐台東；國發會也表示，會透過數位游牧等計畫，吸引人才進駐台東。

民進黨籍立委陳瑩日前也告訴中央社記者，選址結果出爐後，她馬上跟國科會聯繫，除尊重專家評選的建議，同時請國科會依照她的建議，讓「太空科普博物館」落腳台東；此外，未來火箭發射場其它設施擴建需求，應將台東（南田）列為評估場址的首選，國科會表示審慎評估陳瑩的建議。（編輯：郭諭儒）1140402

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