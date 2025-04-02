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「in臺南‧無影藏」競賽徵件 影像捕捉文資故事

2025/4/2 17:51（4/2 18:31 更新）
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「in臺南．無影藏」台南市文化資產影像競賽至2025年滿10週年，台南市政府2日宣布競賽徵件啟動，截止期限為6月30日下午5時。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月2日
「in臺南．無影藏」台南市文化資產影像競賽至2025年滿10週年，台南市政府2日宣布競賽徵件啟動，截止期限為6月30日下午5時。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月2日
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（中央社記者張榮祥台南2日電）「in臺南‧無影藏」台南市文化資產影像競賽今年滿10年，市府今天宣布啟動競賽徵件，總獎金新台幣45萬元，且由傳統木雕保存者陳啓村設計前3名檜木獎座鼓勵創作者。

台南市文化局代理局長林韋旭在永華市政中心宣布2025「in臺南‧無影藏」競賽徵件開跑，期待創作者透過獨特視角與創意詮釋文化故事，呈現文化資產嶄新風貌。

林韋旭表示，台南是文化古都，有形和無形文化資產豐富，藉由影像留下美麗紀錄。「無影藏」也有「無隱藏」諧音，意味鏡頭捕捉文資的美，歷史痕跡是不會被隱藏的，流傳、觀看、發現及延伸更多可能性，豐富台南城市樣貌。

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市府新聞稿指出，今年「in臺南‧無影藏」徵件視覺以「ΘPEN時光膠囊」為設計主軸，激發創作者深入挖掘文資多元故事，藉由影像連結台南歷史和未來。競賽徵件至6月30日下午5時。

此外，文化局也策劃「十週年特映」活動，分別於4月27日、5月18日及6月8日在台南文化中心舉行「尋文化之流」、「獻傳藝之靈」、「以傳承之名」特映會，精選歷屆18部得獎作品，並邀請歷屆得獎導演、評審與觀眾對談，分享創作歷程與文化影像獨特價值。（編輯：管中維）1140402

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