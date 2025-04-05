台灣祭連3年破百萬人次 113年相識樂迷重返拍婚紗

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）墾丁年度音樂盛事台灣祭連3年破百萬人次，今天最終日，人氣樂團宇宙人、滅火器、美秀集團等演出嗨翻全場；今年更添浪漫插曲，去年相識樂迷特地重返原地拍婚紗。

一年一度南國音樂盛事台灣祭，今天最終日一樣火力全開，多組樂團輪番登場，包括3組金曲大咖宇宙人、美秀集團、滅火器，熟悉曲目引來萬人大合唱，壓軸登台滅火器與饒舌歌手馬克聯手演出，全場嗨翻天。

今天演出中午12時30分開場，大批樂迷不畏陽光早早在舞台前等待，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，邁入第5年的台灣祭，有些樂團從中、小型舞台唱到主舞台，一路跟著台灣祭共同成長，台灣祭也達到連續3年破百萬人次參與成績。

今天現場還有1對新人，1年前在台灣祭相識，1年後特地回到原地拍攝婚紗照，並在社群平台上分享結婚喜悅，浪漫愛情獲得滿滿祝福。還有民眾捕捉到男方在沙灘上、以大海為背景單膝下跪一幕，引來大批圍觀者甜喊「親一個」。屏東縣長周春米也留言「好感動！恭喜」。

傳播處表示，依據電信公司統計數據，台灣祭第1天30萬人次、第2天41萬人次，在口碑發酵和連續假日加持下，3天累積突破1百萬人次。

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縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，台灣祭不僅提供音樂人舞台、吸引大批樂迷朝聖，也帶動地方商機刺激經濟，墾丁地區飯店民宿幾乎滿房，墾丁大街滿滿人潮彷彿不夜城，這是舉辦台灣祭重要意義。

傳播處提及，台灣祭結束後，屏東三大日音樂節緊接著於4月11至13日在屏東縣立體育館草地開唱，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、歌手畢書盡等超強卡司，經典好歌不斷。（編輯：李亨山）1140405