酒後騎慢車取締數據增挨批 北市府：有持續宣導

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（中央社記者劉建邦台北6日電）議員指民眾誤認喝酒後騎YouBike不觸法，但警方去年取締騎慢車酒駕件數暴增，認為市府宣導不足。北市交通局今天表示，有持續宣導，如騎YouBike酒駕最重停權2年。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過資料指出，北市1名上班族先前與友人聚餐後騎YouBike代步，遭警方攔查被開罰，類似騎慢車酒駕案頻傳，反映民眾對酒駕騎慢車的法律等規範不熟。

他說，依台北市警察局交通大隊調資料在2023年取締騎慢車酒駕共129件，但去年為507件，暴增約近4倍，且其中33件是違反公共危險罪被函送檢方偵辦。

曾獻瑩表示，慢車速度看似安全若酒後駕乘可能導致嚴重交通事故，因市府過去未統計，導致民眾普遍誤認酒駕騎慢車，僅被勸導不開罰，進而讓酒駕騎慢車狀況增加。市府應加強宣導騎慢車酒駕的法治教育，並對高風險時段與熱點區域加強查察或設警語等做法。

對此，台北市交通局回應，為貫徹酒駕零容忍，有提醒民眾在酒前、酒後、宿醉不開車觀念，且有宣導如考量喝酒須用車，可由親友接送或透過酒後代駕叫車專線。

交通局指出，騎YouBike民眾若酒駕，將依會員條款辦理停權2年，先前對騎YouBike規範都有透過跑馬燈及新聞稿等方式告知民眾，後續將持續對外宣導。

北市交通大隊表示，取締民眾騎自行車等慢車是否酒駕，若騎乘狀況歪七扭八或偏離車道、人行道等，員警發現就會盤查，且有聞及酒味、酒氣等就要求停止騎乘並進行酒測。

交通大隊指出，依道路交通管理處罰條例規定，慢車含自行車、電動輔助自行車、電動滑板或平衡車、微型電動二輪車等，如YouBike2.0E也屬於電力輔助的慢車。

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警方說，若取締有民眾酒駕騎慢車，除會依違反道路交通管理處罰條例，處騎乘人新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，若騎乘具電力輔助的慢車，也會依違反公共危險罪送辦。

警方表示，民眾有飲酒應搭計程車或由親友接送，勿騎乘或行駛任何交通工具，如酒駕騎慢車，除可能違法道路交通管理處罰條例會被開罰，更有可能涉及刑法的公共危險罪嫌遭送辦。（編輯：張銘坤）1140406