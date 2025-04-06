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民眾違停挨罰提塗銷人行道 議員籲竹市府別退讓

2025/4/6 19:35（4/6 19:46 更新）
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時代力量新竹市議員廖子齊指出，中華路四段的「農會站」公車站牌每天上下學有許多學生候車、步行，市府已針對此路段劃設標線型人行道，但因有民眾常被檢舉違停，竟請求市府塗銷調整，她呼籲市府堅守人本交通立場，不能讓行人安全一步步倒退。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月6日
時代力量新竹市議員廖子齊指出，中華路四段的「農會站」公車站牌每天上下學有許多學生候車、步行，市府已針對此路段劃設標線型人行道，但因有民眾常被檢舉違停，竟請求市府塗銷調整，她呼籲市府堅守人本交通立場，不能讓行人安全一步步倒退。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月6日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）時代力量竹市議員廖子齊指出，竹市中華路四段因常被檢舉違停開罰，竟有人請求塗銷標線人行道，令人難以接受，市府應堅守立場。市府表示，持續觀察使用情形，滾動式微調。

廖子齊今天告訴中央社記者，以中華路四段的「農會站」公車站牌為例，每天上下學有許多學生候車、步行，過去因缺乏安全行人空間，行人只能與車爭道，風險極高。

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她指出，市府針對此路段劃設標線型人行道，但近期因有民眾常被檢舉違停，竟請求市府塗銷調整中華路四段人行道，令人難以接受，她要求市府堅守人本交通立場，不能讓行人安全一步步倒退。

對此，新竹市政府交通處透過文字向中央社記者表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。（編輯：戴光育）1140406

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