民眾違停挨罰提塗銷人行道 議員籲竹市府別退讓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）時代力量竹市議員廖子齊指出，竹市中華路四段因常被檢舉違停開罰，竟有人請求塗銷標線人行道，令人難以接受，市府應堅守立場。市府表示，持續觀察使用情形，滾動式微調。

廖子齊今天告訴中央社記者，以中華路四段的「農會站」公車站牌為例，每天上下學有許多學生候車、步行，過去因缺乏安全行人空間，行人只能與車爭道，風險極高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她指出，市府針對此路段劃設標線型人行道，但近期因有民眾常被檢舉違停，竟請求市府塗銷調整中華路四段人行道，令人難以接受，她要求市府堅守人本交通立場，不能讓行人安全一步步倒退。

對此，新竹市政府交通處透過文字向中央社記者表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。（編輯：戴光育）1140406