基隆14校通學步道改善 預計年底前完工

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府指出，為守護學童通學安全，向中央提案獲得補助，編列新台幣1億2298萬5000元改善14所學校周邊人行步道，預計年底陸續完工。

基隆市政府教育處今天表示，市府向內政部國土管理署及交通部公路局提案，獲得補助款共1億241萬2000元，市府配合款2057萬3000元，總經費1億2298萬5000元，針對基隆市14所學校周邊人行步道整建優化。

教育處指出，14所學校包含信義區的東信國小、深美國小、東光國小、成功國中；安樂區的建德國小、建德國中、武崙國小、武崙國中、安樂高中；中山區的中和國小；中正區的八斗國小、正濱國中；七堵區的長興國小；暖暖區的碇內國中。

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14校周邊人行步道整建優化計畫，教育處表示，民國112年核定，除長興國小及八斗國小今年開始設計規劃外，其餘12校去年完成發包作業陸續開工，14所學校預計今年底完工，將改善人行道路面、增加家長停等區，並調整學生與車流動線等，希望讓學童每天的通學路能更安全、更順暢、更安心。

教育處指出，隨著第1階段工程預計今年年底前陸續完工，市府規劃百福國中、暖暖國小、暖西國小、西定國小、五堵國小等校納入第2階段改善工程，由市府協助學校針對校園周邊改善規劃，並提供經費支持。（編輯：戴光育）1140406