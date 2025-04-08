南市府訪新加坡創新住宅 高齡友善社區

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（中央社記者張榮祥台南8日電）面對高齡化社會，台南市政府和台灣健康城市聯盟昨天參訪新加坡創新住宅政策，了解當地照顧模式；台南市副市長趙卿惠表示，未來市府將評估落實類似模式，提升長者生活品質。

台南市政府衛生局今天告訴中央社記者，市府和台灣健康城市聯盟昨天起參訪新加坡，為期5天，趙卿惠等人和當地相關單位座談交流，以導入高齡化社會的國際先進經驗，讓長者和社會緊密連結。

衛生局新聞稿指出，昨天下午參訪新加坡創新住宅政策-社區關愛組屋（Community Care Apartments），了解當地「居住」、「健康」與「社群」三合一全方位照顧模式。

衛生局表示，新加坡社區關愛組屋專為高齡者與特殊需求族群設計，現有住民約8成是65歲以上單身長者，提供安全無障礙居住空間，且整合社交活動、健康照護和政府相關服務。

新加坡社區關愛組屋也提供定期健康檢查、社群活動與心理支持服務，整合長照服務、社會福利諮詢、日常生活協助等政府資源，讓長者獲得完整照顧，落實「一站式」高齡友善社區構想。

衛生局指出，新加坡政府預估，新加坡2030年每4人中就有1人超過65歲，政府積極推動社區關愛組屋，協助長者安心安老，減輕家人照護負擔，營造鄰里互助溫暖氛圍。

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台灣健康城市聯盟秘書長林麗娟則介紹台南市推動「長者運動抗衰弱計畫」，強調運動對延緩失能實際成效；市府就長者咀嚼吞嚥障礙預防及健康促進方案交換意見，也對營運照護系統等進行討論。

趙卿惠說，新加坡面對人口老化問題，以社區為核心、以人為本的整合照顧政策，讓市府深受啟發，未來將評估在台南落實類似模式，透過社區住宅結合健康與社福服務，提升長者生活品質與自主性。（編輯：吳素柔）1140408