台東縣府擬供生活輔具 陳樹菊不想麻煩別人

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）金馬獎影后陳淑芳今天偕同企業界捐生活輔具給台東縣政府，台東善心賣菜阿嬤陳樹菊獲邀到場，台東縣長饒慶鈴考量陳樹菊獨居，也需要一些幫助；但陳樹菊說，不想麻煩別人。

台東縣政府今天在台東縣輔具暨生活重建中心舉辦生活輔具捐贈儀式，由陳淑芳和企業界捐贈總額新台幣50萬元的電動床等多項實用輔具，饒慶鈴特別邀請陳樹菊出席。

饒慶鈴致詞時說，陳樹菊是台東的寶，不能有閃失，陳樹菊有問題，就是台東有問題，因此多次要幫獨居的陳樹菊加裝一些家庭生活輔具，或是請人照顧，都被陳樹菊拒絕了，希望影后 （陳淑芳）能幫忙勸陳樹菊。

陳樹菊在台下回應「不想麻煩別人」，她說，感謝縣長饒慶鈴和大家都很照顧她，她現在很快樂、很幸福，退休了，也放下了，夠用就好了，不要再麻煩別人，還用不到這些輔具，留給有需要的人。

饒慶鈴表示，台東縣輔具暨生活重建中心自成立以來，持續致力提供專業的輔具評估、維護及修繕服務，並協助居家空間無障礙環境改善，讓身心障礙者能夠在家庭與社區獲得適切的支持。此外，中心也積極推動二手輔具的維修與媒合，使資源得以延續，惠及更多有需要的民眾。

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台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，除輔具評估及維護等服務，輔具中心更透過追蹤關懷，確保身心障礙者及家庭能夠適切使用生活輔具，並鼓勵社會大眾積極捐贈二手輔具，發揮最大價值。

為進一步協助身心障礙者自立生活，縣府也推動合約廠商代償墊付服務，讓符合資格的民眾能夠順利取得生活輔具，只需至合約廠商繳付自費差額，後續核銷程序由合約廠商代為辦理，減輕經濟負擔。 （編輯：吳素柔）1140408