新北攜手台師大打造AI平台 助學生思辨自主學習

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市教育局今天與國立台灣師大推出「愛思AISI」自主學習AI平台，國小至高中的教師能設計課堂教材，系統不只給答案，也能進一步引導學生深度思考。

教育局下午舉行記者會，公布愛思AISI自主學習平台，展現人工智慧（AI）技術在教育領域的創新應用，盼望藉此引導學生自主學習、培養興趣。

教育局表示，系統有別於一般生成式AI對話系統，是台師大學習科學跨國頂尖研究中心所訓練的教育工具，能給予學習者個別化指導，不只是給答案，而能引導深度思考，並覺察學習歷程。

台師大副校長宋曜廷致詞時表示，目前歐盟對AI教學應用在中小學的教育方案仍有爭議，多應用於協助老師，許多人擔心若應用在學生弊多於利，讓學生失去自主學習的習慣。

宋曜廷說，人工智慧技術應用在教育領域，系統要注意不讓學生養成依賴的習慣，期待AISI自主學習平台成為教育的好幫手。

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教育局長張明文接受中央社記者訪問時表示，若學生倚賴AI代做作業，系統就很危險。自主學習平台是封閉型，透過老師設計的課程教案與教材，限制學生的學習方向與目標，引導學生的邏輯與思辨，讓AI在輔助教學比較安全。

福和國中校長陳君武透過新聞稿表示，平台協助資優生或須額外關懷的孩子學習，讓AISI不只是科技平台，更是師生專屬的學習與教學夥伴。（編輯：方沛清）1140409