大甲媽起駕交通違規 未戴安全帽最多

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，所到之處大批民眾跟隨。清水警分局今天公布起駕時取締違規件數，以未戴安全帽最多，其次是違規停車，呼籲遵守交通法規，回鑾將加強取締。

鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日晚間起駕，廟方統計約60萬人恭送媽祖起駕。清水警分局加強巡邏鑾轎行經沿線及週邊道路，執行交通違規攔截盤查取締，今天公布告發案件數，未戴安全帽58件、無照駕駛15件、闖紅燈19件、違規停車47件等，總計190件，以未戴安全帽最多。

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清水警分局表示，大甲媽進香回鑾預計12日下午進入沙鹿區，除事先警力佈署維護鑾轎安全外，也提醒民眾不要以為警方忙於維持秩序，沒時間取締交通違規，警方在12、13日媽祖回鑾期間，將加強取締各項交通違規。

清水警分局分局長蔡慶星強調，將針對各項違規行為加強取締，對於改裝噪音車及酒、危駕等情事，執法決不手軟，呼籲各用路人遵守交通法規，勿違規違法。（編輯：吳素柔）1140410