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迎媽祖誕辰 東京高圓寺阿波舞中市萬和宮公演

2025/4/10 13:39（4/10 13:51 更新）
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農曆3月23日是媽祖誕辰，台中市南屯區萬和宮10日宣布，除將依循古禮舉辦三獻禮祭典，當晚還有東京高圓寺阿波舞首度到萬和宮公演。（杉並交流協會提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月10日
農曆3月23日是媽祖誕辰，台中市南屯區萬和宮10日宣布，除將依循古禮舉辦三獻禮祭典，當晚還有東京高圓寺阿波舞首度到萬和宮公演。（杉並交流協會提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）農曆3月23日是媽祖誕辰，台中市南屯區萬和宮今天宣布，除將依循古禮舉辦三獻禮祭典，當晚還有東京高圓寺阿波舞首度到萬和宮公演。

4月20日是農曆3月23日，萬和宮表示，當天上午9時將依循古禮舉行三獻禮祭典，由萬和宮董事長蕭清杰擔任主祭官，從「鳴鐘九響」、「擂鼓三通」揭開序幕，依序進行「迎神禮」、「上香禮」、「初獻禮」、「讀祝禮」、「亞獻禮」、「三獻禮」及「分獻禮」等，歷時約1小時。

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除了三獻禮祭典，萬和宮指出，來自日本的東京高圓寺阿波舞，自2015年到台灣公演以來，這次是第5次來台，18日晚間在台北松山慈祐宮、19日晚間在新北板橋慈惠宮，20日晚間首度到萬和宮表演。

萬和宮表示，20日下午4時30分至5時舉行儀式，下午5時至7時阿波舞公演，100名舞者將沿著萬和宮周邊的黎明路、南屯路、萬和路、文昌街及廟埕表演，歡迎台中鄉親踴躍到場，無法到場者也可透過FB直播觀賞。（編輯：吳素柔）1140410

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