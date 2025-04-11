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林園鳳芸宮媽祖駐駕高雄港 陳其邁扛轎迎接

2025/4/11 19:49（4/11 20:11 更新）
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高雄林園鳳芸宮媽祖海巡活動11日下午返程時駐駕高雄港，高雄市長陳其邁（中右）與民進黨立委邱議瑩（前右）等多名民意代表前往扶轎迎接。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
高雄林園鳳芸宮媽祖海巡活動11日下午返程時駐駕高雄港，高雄市長陳其邁（中右）與民進黨立委邱議瑩（前右）等多名民意代表前往扶轎迎接。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄四年一科林園鳳芸宮媽祖海巡今天下午返程駐駕高雄港，市長陳其邁前往扛轎表示，媽祖在台灣地位就像神明界泰勒絲，每年颱風都祈求媽祖顯現神威，保佑國泰民安。

高雄市定民俗、四年一科的「2025乙巳年林園鳳芸宮媽祖海巡」昨天自高雄林園啟程至台南安平，海上巡境活動今天返程時受高雄市政府邀請駐駕高雄港，明天鼓山鹽埕淨港遶境後返回中芸港鳳芸宮。

今科媽祖海巡近30頂神轎、22艘漁船參與，所有參與海巡船隻張燈結綵，船隻裝飾鮮花、旌旗、LED燈，一字排開氣勢磅礡，點綴入夜後的高雄港，絢爛色彩十分奇幻。

陳其邁和民進黨立委邱議瑩、黃捷、許智傑、國民黨立委柯志恩以及多名高雄市議員，下午5時前往港邊迎接媽祖，陳其邁更帶頭扛轎，現場信徒眾多，場面熱絡。

陳其邁致詞表示，台灣民間信仰信眾最多的就是天上聖母媽祖婆，媽祖在台灣的地位就像是神明界的泰勒絲（Taylor Swift），大家都非常敬重虔誠，一同來祈求媽祖保佑一年四季平安順利。

陳其邁說，如今全球氣候變化越來越嚴峻，「颱風要顧好，除了準備周全，最重要的就是要祈求媽祖婆神威顯現，保佑國泰民安，風調雨順」。鳳芸宮媽祖海巡可說是高雄無形的文化資產，作為市長一定要每次都來，明天是最熱鬧的回鑾鳳芸宮，也歡迎大家晚間8時一起迎接媽祖。

鳳芸宮表示，「好客」的海巡媽今科邀請台南祀典大天后宮，以及麥寮拱範宮等開山媽祖聯誼會與眾神到高雄作客，海巡媽搭乘較小的漁船，大船都讓客人搭乘，顯示海巡媽的慈悲與待客之道。

此外，避凶化險、保平安的壓轎金，是媽祖巡境時，因鑾轎停駕不落地，便將給神明的「壽金」壓在鑾轎與長凳之間，以恭迎媽祖停駕。高雄市政府今天也準備限量壓轎金，在舉行團拜後由陳其邁和多名民代一同發放給民眾。

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高雄市政府文化局、高雄市立歷史博物館安排在地藝陣參禮演出，呂柏達涼傘團、茄萣國小民俗隊、光榮國小跳鼓陣、王公國小宋江陣、文賢社區發展協會車鼓陣、臺灣豫劇團跳鍾馗、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等文武陣頭輪番上陣，酬神戲則由春美歌劇團帶來「媽祖傳」。

今科媽祖海巡為期5天，明天上午10時，海巡媽和眾神轎將會上岸，從高雄流行音樂中心出發沿愛河邊淨港遶境，途經高雄市立歷史博物館、北野町溫王廟、鹽埕埔朝后宮、鼓山地嶽殿、鼓山慈仁宮，傍晚返回中芸港，回鑾鳳芸宮安座。（編輯：郭諭儒）1140411

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高雄市市定民俗「林園鳳芸宮媽祖海巡」10日自高雄林園啟程前往台南安平，11日應高雄市政府邀請，於海上巡境活動返程時駐駕高雄港。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
高雄市市定民俗「林園鳳芸宮媽祖海巡」10日自高雄林園啟程前往台南安平，11日應高雄市政府邀請，於海上巡境活動返程時駐駕高雄港。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
高雄林園鳳芸宮媽祖海巡活動11日下午返程駐駕高雄港，高雄市長陳其邁（前右3）到場參香祈福，盼媽祖保佑一年四季平安順利。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
高雄林園鳳芸宮媽祖海巡活動11日下午返程駐駕高雄港，高雄市長陳其邁（前右3）到場參香祈福，盼媽祖保佑一年四季平安順利。中央社記者洪學廣攝 114年4月11日
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