北市議員爆訪上海遭關切 調查局指尊重交流活動

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸、謝幸恩台北11日電）北市議員表示，民政委員會3月赴上海考察，人還沒回來就被調查局調查，認為越權。台北市長蔣萬安說，有導致寒蟬效應的疑慮。調查局指出，交流活動均表尊重。

蔣萬安今天列席台北市議會接受質詢，國民黨台北市議員秦慧珠表示，3月25日至3月29日台北市議會民政委員會籌組一個上海考察團，由台北市原民會、青年局及公訓處主辦，包含議員及民政委員會相關局處首長及聯絡人約20多人，行程及名單都經移民署審核過。

秦慧珠指出，3月28日考察團都還沒回來，就有調查局人員打給台北市法務局詢問行程，後又打給原民會問此行見了誰、談了什麼；3月31日調查局人員直接到台北市政風處，未拿證件、只出示名片就要問行程；後續原民會、法務局、青年局、議員都陸續接到約談電話。

她批評調查局似乎擅自認定上海行違法，「任何調查行動可以這樣侵門踏戶、拿個名片就指名叫人家去跟他報告嗎」，調查局此舉非常不適當、已經越權，詢問蔣萬安是不是去雙城論壇也要被約談。

蔣萬安表示，議會各委員會考察行之有年，且都有向陸委會等報備行程；據他了解，也沒有調查局主動來北市府問行程的先例，調查局這麼做容易讓外界覺得是不是要製造恐慌或寒蟬效應。

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秦慧珠指出，考察團沒有犯罪及違規，調查局憑什麼拿張名片就點名訪團成員報告見過哪些人以及談話內容，必須抗議與譴責。

法務部調查局晚間表示，支持兩岸進行對等尊嚴、健康有序地交流，個別訪團的交流活動均表尊重。（編輯：戴光育）1140411