桃園首例海砂屋公辦都更 117年拆除重建

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府推動防災都更及公辦都更，首件正光花園新城海砂屋社區已逾76%住戶同意參與都更，預計4月啟動招商，7月底完成，117年拆除重建。後續將推動財神大樓公辦都更。

都市發展局發布新聞稿表示，正光花園新城社區於85年被判定為海砂屋，住戶雖自主成立更新會，但遲遲沒有進展。住都中心與住宅處、建管處於3月29日召開說明會，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規劃及住戶權益保障等，受到住戶熱烈迴響，不到2週已獲得逾76%的同意書。

住宅及都市更新中心兼任執行長邱英哲說，住都中心將直接在社區內設立駐點工作站，協助居民了解公辦都更資訊、凝聚共識，同意比例越高，招商將越順利。原本規劃9月啟動招商，現在正光花園新城案已取得超過 76%同意書，將提請市府同意由住都中心擔任實施者，辦理招商作業，徵求出資者，4月就可啟動招商作業，盼7月底完成招商，117年啟動拆除重建。

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邱英哲指出，接下來將推動中壢車站前的財神大樓公辦都更。財神大樓屬老舊複合型住商大樓，有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會也是未能有效推動都更。住都中心將於5月中旬辦理地方說明會，說明「防災都更」及「公辦都更」效益，希望能先取得50%的公辦都更意願書，讓財神大樓邁出都更重建的第一步。

住都中心為擴大民間參與都市更新量能，規劃5月將培訓第一梯次24名「都更推動師」，4月7日開放報名，2日內即全數額滿，顯示桃園都更議題受業界高度關注與熱烈迴響。目前已規劃第二梯次7月份課程，4月中下旬將開放報名，以培育更多都更專業人員，共同打造桃園都更新風貌。（編輯：吳素柔）1140413

桃園市政府推動防災都更及公辦都更，首件正光花園新城海砂屋社區已逾76%住戶同意參與都更，預計117年拆除重建，後續將推動財神大樓（圖）公辦都更。（桃園市住宅及都市更新中提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月13日