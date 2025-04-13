基隆百福公園遊戲場 打造赤蛙溜滑梯估9月完工

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市政府斥資新台幣620萬元，預計5月展開百福公園兒童遊戲場改善工程，遊戲場規劃以赤蛙為主題，打造溜滑梯及各式遊具，預估9月完工。

基隆市七堵區百福公園內許多兒童遊具已老舊生鏽，市府考量安全都已拆除，都市發展處今天表示，市府於民國110年起，向內政部國土管理署提案爭取補助，分階段改善公園環境，於111年辦理百福公園第1期休憩廣場整修工程。

都發處指出，111年再申請百福公園第2期補助，辦理公園整體規劃及整建工程，但由於此次為申請道路生活圈補助計畫，不符合補助規定，國土署於去年通知不予通過補助。

都發處表示，考量地方迫切需求，短期除先行改善公園內既有籃球場、木棧道圍籬及照明外，去年針對百福公園內現有兒童遊戲場域，向國土署申請補助計畫，獲國土署補助420萬元，市府配合款200萬元，工程總經費約620萬元。

都發處表示，百福公園內生態池民眾常聽到貢德氏赤蛙叫聲，遊戲場構想從生態池延伸串連步道，將設置赤蛙造型溜滑梯和各式兒童遊具，工程預計5月開工，約9月底完工。

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都發處指出，後續將辦理中長期規劃，充分利用百福公園腹地，並將基隆捷運百福公園站的位置納入考量，目標將百福公園打造成為旗艦型特色公園，而市府兒童及少年事務處，今年也規劃在百福公園內設置第2座親水公園。

民進黨基隆市議員曾怡芳表示，百福公園兒童遊戲場規劃設置大轉杯遊具，她擔心可能會出現超載、超齡使用等情況，建議市府選擇耐用材質，且易維護，故障率低款式。（編輯：方沛清）1140413