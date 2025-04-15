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花蓮坐月子到宅服務 免費180小時育兒月子餐製作

2025/4/15 18:06（4/15 18:51 更新）
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花蓮縣政府15日下午舉行「婦幼照顧暨坐月子到宅服務」記者會，縣長徐榛蔚（前排左6）說明最新婦幼照顧政策，提供新生兒家庭產後60天內180小時服務，減輕家庭照護負擔。中央社記者張祈攝 114年4月15日
花蓮縣政府15日下午舉行「婦幼照顧暨坐月子到宅服務」記者會，縣長徐榛蔚（前排左6）說明最新婦幼照顧政策，提供新生兒家庭產後60天內180小時服務，減輕家庭照護負擔。中央社記者張祈攝 114年4月15日
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣政府推出「坐月子到宅服務」，符合設籍花蓮的新生兒父母、母親年收入未達新台幣200萬元等條件，產後60天內可申請180小時育兒及月子餐製作等免費服務。

縣府今天下午舉行「婦幼照顧暨坐月子到宅服務」記者會，說明最新婦幼照顧政策，符合資格者可於預產期前30天至產後60天內申請服務，縣長徐榛蔚致贈每名月嫂工作包，期望讓工作更順利。

「坐月子到宅服務」總經費3800萬元，提供產後60天內可補助180小時服務，時段為每天上午7時至晚間8時，每天申請時數以4小時為原則，可提供產婦照顧、育兒協助、月子餐製作及簡易家事服務等，可洽詢坐月子到宅服務媒合平台。

縣府指出，產婦申請做月子補助資格，新生兒父母須設籍在花蓮縣，且母親年收入未達200萬元；新生兒花蓮辦理出生登記或初設戶籍；新生兒出生當日，其父或母已設籍並實際居住花蓮縣滿一年等，符合條件有產後2個月內補助180小時免費服務，未符資格可自費申請。

新手媽媽蕓安分享，日夜照護孩子總是睡眠不足，到宅服務員（月嫂）加入後能分擔嬰兒照顧、家事處理，讓她安心補眠。

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花蓮縣政府社會處長陳加富說，花蓮每年約有1700名新生兒，縣府提供居家保母、月嫂等協助，加上公私托嬰機構，0到6歲都有相對應補助方案，盼減輕新生兒父母照顧壓力。

陳加富說，經專業培訓的月嫂共72人，仍在持續培訓中，目標召募到100名月嫂，歡迎花蓮中南區民眾加入月嫂行列。（編輯：陳仁華）1140415

陳加富
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