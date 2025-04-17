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打造黃花風鈴木步道 竹縣寶山推在地觀光

2025/4/17 14:03（4/17 14:16 更新）
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新竹縣寶山鄉長邱振瑋17日表示，將在寶山國中旁道路集中種植超過50棵黃花風鈴木，打造黃花風鈴木步道美景。（寶山鄉公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月17日
新竹縣寶山鄉長邱振瑋17日表示，將在寶山國中旁道路集中種植超過50棵黃花風鈴木，打造黃花風鈴木步道美景。（寶山鄉公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣寶山鄉長邱振瑋今天表示，將在寶山國中旁道路集中種植超過50棵黃花風鈴木，打造黃花風鈴木步道美景，另也要設置客庄旅遊服務中心，推動在地觀光發展。

邱振瑋今天告訴中央社記者說，寶山國中旁學府路原有10棵黃花風鈴木，已再種植超過40棵，並連結圖書館鄰近道路現有樹木，等到明年花開時節，將呈現金黃燦爛景象。

他說，原設於學府路的光臘樹，本為吸引獨角仙棲息，但因有光害不利生態發展，已規劃移植至深井生態園區，透過與原有植物整合，兼顧景觀與生態功能。

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為發展觀光，邱振瑋表示，在寶二水庫與仙爺廟附近，擬設置寶山大隘客庄旅遊服務中心，並結合露營區、背包旅館、壘球場及綜合公園，同時整理現有植栽、種植花樹，形塑嶄新面貌。

他指出，寶山國中停車場建物將設置以「台灣藍鵲」為主題的裝置藝術，盼強化在地生態與人文特色，未來也將持續推動綠美化與文化設施，為寶山鄉升級。（編輯：吳素柔）1140417

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