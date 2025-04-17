中央總預算刪凍 南市府：影響22區道路改善恐延宕

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（中央社記者張榮祥台南17日電）中央政府總預算部分遭立法院刪凍，台南市政府今天表示，台南爭取道路改善補助將受影響，全市22區道路或路面改善工程可能延宕，最壞情形是今年無法執行。

市府今天發布新聞稿指出，工務局提案「提升道路品質計畫2.0」爭取中央補助新台幣3億5000多萬元，預定今年改善22區道路或路面，但因中央總預算刪凍，可能影響審核及核定進度，導致無法執行改善。

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工務局表示，「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助計畫第5次提案已送到內政部，共提出36案，涵蓋22區道路或路面改善工程，何時核定無法預知，將造成全市2/3工程暫時無法進行，影響通行安全便利舒適。

此外，已核定的通學步道改善工程、提升人行安全及道路品質計畫、兒童遊戲場環境設施改善計畫、均衡城鄉村里道路改善計畫等，總工程經費15億餘元，執行、設計、發包中，中央總預算刪凍可能造成補助款不能撥補，須由市庫自行付款，帶來財政壓力。（編輯：陳仁華）1140417