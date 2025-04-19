台灣國際農業機械暨資材展登場 逾200家廠商秀未來

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣19日電）台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，以「智能新農機，綠色新未來」為主軸，集結200多家廠商參展，展示智慧農機與綠色資材，展現農業新世代的科技魅力與永續潛力。

第19屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣登場，共集結200家以上參展廠商、逾700個攤位，涵蓋智能曳引機、無人駕駛機械、施肥噴灑系統、園藝修剪設備及有機環保資材等，完整呈現農業自動化與淨零排碳應用。

農糧署副署長陳啓榮、民進黨立委蔡易餘、陳冠廷和嘉義縣長翁章梁等人揭開序幕。

陳啓榮指出，今年農糧署農機補助第1階段自4月16日開始至5月31日止，補助個別農民1/3，且因應淨零排放政策，申請電動農機補助者，提高為補助1/2。同時，報廢108年（含）以前購置的同機種燃油農機，並繳驗相關文件及填具同意書，將溫室氣體減量效益歸屬農業部，可獲得「農機補助款」及「汰舊換新補助額度」合計金額。

台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰表示，台灣農機展持續推動農機升級與農業智慧轉型，盼透過展覽深化產業鏈交流，促進產官學研對話與國內外買主媒合，打造台灣農業走向數位化、永續化的新局面。

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翁章梁說，現場從最小的農業資材到最大的農機具應有盡有，農民們一定能在此找到得心應手的工具，讓工作更順利，嘉有好市集也一起在農機展亮相，請大家把握時間來逛，有喜歡的就帶回家。

台灣農機展今天起展至21日，集結近200家廠商、超過700個展攤，內容橫跨大型農機、無人機應用、附掛設備、園藝工具與永續資材，展覽期間開放免費入場。（編輯：郭諭儒）1140419