獎助台南研究出版 徵件5/9截止

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市文化局推動台南研究相關成果出版獎助，自2012年來已有15本文史研究專書獲補助，今年「獎助台南研究出版計畫」將於5月9日截止徵件，盼有志耕耘台南的學者把握機會。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，台南因豐富歷史底蘊與人文風華，擁有多元研究素材，也有百年以上的文史採集與學術研究傳統，「獎助台南研究出版計畫」鼓勵學術界及社會各界蒐羅第一手資料，探討台南的文藝發展、地方產業、社會變遷等議題。

林韋旭指出，此計畫也盼延續文化研究能量，持續開拓領域與題材，並透過出版方式推廣研究成果，使更多民眾得以深入認識台南多元風貌，促進台南文化資產保存與傳承，激發更多創新性研究視角。

台南市文化局提供資料指出，此計畫自2012年開辦以來，已有15本文史研究專書獲補助，包括藝術類別「藝術界中的武士流─邱火松泥塑作品之研究」、「台灣紙厝工藝之研究—以台南縣為例」、「舞蹈城市之間的空間跳躍─整個城市就是我的舞台」。

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藝陣研究類別則有「佳里南勢九龍殿宋江陣之研究」、「玉泉閣布袋戲團研究」等，舉凡藝術、宗教、藝陣、民俗、歷史、產業相關的優秀著作，均有機會獲得補助，不僅讓更多優秀文史研究能夠轉化為深入淺出的大眾讀物，更進一步推動台南文化發展與傳承。

文化局指出，申請條件為與台南相關的政治、史地、社會、經濟、文化、產業、宗教信仰、生態、藝術、文學等專題研究未曾出版者，收件截止後，將遴聘相關領域專家學者評審，依評審結果擇優獎助，名額原則以3名為限，每名獎助新台幣5萬元，將於5月9日截止徵件。（編輯：吳素柔）1140420