澎湖GO交通服務平台 募百名非澎湖民眾5/1起公測

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣政府規畫「澎湖GO」MaaS交通行動服務平台，5月1日起將公開受理非澎湖縣籍100名民眾參與測試，4月21日起接受報名。

澎湖縣政府旅遊處表示，為優化「澎湖GO」MaaS交通行動服務網站平台，首次將整合交通與觀光資訊網站，並向交通部申請「菊島智旅平台建置與營運計畫」來進行規畫。

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旅遊處表示，「澎湖GO」MaaS交通行動服務平台，目前建置作業測試階段中，澎湖縣內各公私部門與民眾已進行第1階段測試，規畫單位依測試意見再作修正；第2階段則將招募100名非澎湖地區民眾參與測試，明天起受理報名，每個參與者限報名1次，以網站中文版辦理測試，至於英日文等版本，目前修正中，自5月1日起進行為期1週公測，填寫問卷資料為保密調查，測試結束後經執行團隊確認為有效問卷，將寄送價值300元超商電子禮券。

縣府表示，歡迎於上班時間聯繫「澎湖GO」客服人員，諮詢專線：（06）926-8807，上班諮詢時間為上午8時30分至12時，下午1時30分至下午6時。（編輯：陳仁華）1140420