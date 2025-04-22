台南捷運藍延線 4/30辦都計變更座談會

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南捷運藍線延伸線綜合規劃、環境影響評估作業已提報交通部審議，市府就沿線必要設施擬定都市計畫變更草案，將於30日舉辦公開展覽前座談會，瞭解沿線用地土地所有權人意見。

台南市政府交通局長王銘德告訴中央社記者，捷運藍線延伸線規劃銜接藍線，路線向東至仁德、歸仁及關廟，南北向路線則自仁德沿台39線向南至高鐵車站特定區，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，採全線高架單軌系統。

王銘德指出，此次變更內容主要優先辦理捷運出入口等，具急迫性相關設施需用土地都市計畫變更，範圍涉及關廟都市計畫區、高速鐵路台南車站特定區計畫2處。

他說，至於沿線涉及「捷運開發區」，交通局將納入後續階段辦理，且亦將於都市計畫變更前，依規定辦理公展前座談會，探詢各土地所有權人意見意願並尋求合作機會，盼透過捷運導入大眾運輸導向發展理念，提高沿線各場站周邊土地開發效益，結合完善公共運輸服務，帶動地方發展。

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交通局提供資料指出，目前都市計畫變更處於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見，均可在座談會主張表達，交通局會將意見納入規劃作業檢討，第一階段都市計畫公展前座談會，將於30日下午2時30分在關廟區山西宮會議室召開。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，台南捷運藍線已由國發會審查通過，藍延線作為串聯藍線至高鐵特定區重要路線，應加速完成相關規劃作業，目前藍延線綜合規劃已提報交通部審議，市府啟動都市計畫法定程序前辦理公展前座談會，適時向民眾說明規劃內容，傾聽並重視地方意見。（編輯：吳素柔）1140422