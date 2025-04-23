城際轉運站招商未達標 基市府解約改新廠商管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆城際轉運站營運商美得泰公司因招商未達標，基隆市府日前已終止契約，新管理廠商也已進駐，確保轉運站維持基本運作，但依契約新管理廠商不負責招商，市府將辦理招商作業。

基隆市政府委託美得泰先進醫護管理顧問股份有限公司營運城際轉運站，第1階段轉運設施去年7月啟用，但第2階段招商部分，美得泰雖有提報相關招商企業進駐進度，市府並輔導改善，但美得泰對於許多承諾事項及招商期程尚未達成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府交通處今天表示，市府已於4月15日終止契約，並將求償美得泰積欠的電費、清潔費等相關費用，為確保轉運站營運不中斷，市府已於2月18日上網公告「114年基隆轉運站委託營運管理案」，預算金額為新台幣960萬元，決標方式準用最有利標，由亞太國際公寓大廈管理維護股份有限公司得標。

交通處指出，新管理廠商已於4月16日進駐轉運站，辦理站務、機電、清潔及保全工作，至於招商部分，將廣泛收集民眾及地方意見，參考相關轉運站營運模式辦理招標作業，提升轉運站使用功能。（編輯：李錫璋）1140423